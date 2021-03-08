المجلس البلدي سبها يفرض حظر تجوال بعد الزيادة المقلقة في إصابات كورونا

قرر المجلس البلدي سبها فرض حظر التجول وغلق المحلات التجارية لمدة أسبوعين، اعتبارًا من تاريخ اليوم الاثنين، وحتى السبت الموافق 20 مارس 2021.

وأرجع المجلس في تعميم إلى الجهات المختصة بالمدينة، طالعته “الساعة 24″، إلى الزيادة المقلقة في عدد الحالات النشطة وعدد الوفيات وعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين.

وأكد المجلس أن الحظر سيكون ساريًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.

وشمل القرار غلق الجامعات والمدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال وصالات المناسبات الاجتماعية والصالات الرياضية، ووقف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

واستثنى المجلس من قرار حظر التجول المستشفيات والمراكز الصحية والمصحات الخاصة والصيدليات.