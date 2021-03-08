شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن أجزاء واسعة من قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن أجزاء واسعة من منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس جراء سرقة أسلاك كهربائية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن خارجين عن القانون اعتدوا على خط الهناشير من تفريعة المعادنة وقاموا بسرقة أسلاك مسافة 1650متر مما تسبب في فصل التغذية على نحو 8 محول بدائرة توزيع السواني، وكذلك الاعتداء على خط الجمرك من 30 النهر وسرقة أسلاك مسافة 1100 متر مما تسبب في فصل التغذية على نحو 70 محول بدائرة توزيع قصر بن غشير.

وبينت الشركة أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من منطقة قصر بن غشير.

ودعت الشركة الجهات الاعتبارية لوضع حد لأعمال السرقة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار مطالبة المواطنين بلعب دور إيجابي من خلال رفض هذه الاعتداءات غير المسؤولة والابلاغ عنها للحفاظ على الشبكة العامة ومكوناتها كل في مناطق سكناه لأنها تقدم خدمة عامة يستفيد منها كل أبناء الشعب الليبي.