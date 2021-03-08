سيالة يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير تركيا الجديد لدى ليبيا

استلم المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، صباح اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير تركيا الجديد لدى ليبيا، كنعان يلمز، وذلك في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس

وقالت وزارة الخارجية الليبية عبر موقعها على الإنترنت إن سيالة أكد للسفير التركي الجديد على عمق العلاقات بين البلدين وبحث معه سبل تعزيزها في مختلف المجالات، مشيدا بدعم تركيا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأشار سيالة إلى أهمية عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية في العام الماضي.

من جهته، أكد السفير التركي الجديد لدى ليبيا كنعان يلمز جاهزية واستعداد الشركات التركية للعودة إلى ليبيا والمساهمة في مشاريع التنمية في أسرع وقت ممكن خاصة في مجالات البناء والتشييد والبنى التحتية، لافتا إلى أنها «تتفاوض مع الاجهزة التنفيذية الليبية المختصة بهذا الشأن» وفق وزارة الخارجية الليبية.

حضر اللقاء مدير إدارة شؤون أسيا وأستراليا بوزارة الخارجية محمد على الزناتى ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة أحمد الذيب.

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