الليبيات المتزوجات بغير ليبيين يطالبن بحقوق أبنائهن في الإجراءات المدنية

طالبت الليبيات المتزوجات بغير الليبيين في بيان موجه إلى الجهات المعنية والمختصة، بحقوقهن وحقوق أبنائهن في الإجراءات المدنية، والتي تكفل العيش الكريم والتسجيل في منظومتي الانتخابات والصحة، إلى جانب تمكين أبنائهن في المؤسسات التعليمية دون أي عراقيل.

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