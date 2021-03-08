قسم التحقيقات بمكتب النائب العام يفتح تحقيقات بخصوص تأخر “لقاح فيروس كورونا”

فتح قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس تحقيقات بخصوص البلاغات الواردة إليه حول تأخر التعاقد في توريد لقاح فيروس كوفيد 19.

قام قسم التحقيقات باستدعاء وزير الصحة بحكومة الوفاق وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض والاستماع لإفاداتهم بالخصوص.

وأكد قسم التحقيقات متابعته قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 94 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 4/ 2/ 2021، بتشكيل لجنة متعددة القطاعات لتولي الإشراف على الخطة التنفيذية لإعطاء التطعيمات المتعاقد عليها مع مجمع كوفاكس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والمفترض وصولها في نهاية الأسبوع، وكذلك عمل لجنة المشتريات الخاصة بشراء وتوريد باقي الكميات المطلوب توافرها من لقاح فيروس كوفيد 19 والتي ستقوم بدراسة العروض الموجودة خلال 48 ساعة وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التوريد.

كما أكد قسم التحقيقات أنه يجرى ملاحقة لكل من أهمل أو قصر في إنجاز العمل المطلوب.