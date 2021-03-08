فتح تحقيق في تأخر التعاقد في توريد لقاح كورونا إلى ليبيا

أجرى وأعلن المكتب، أنه قام باستدعاء وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض،الاستماع لإفاداتهم بالخصوص.
وأوضح مكتب النائب العام، أنه يتابع قرار رئيس المجلس الرائسي رقم 94 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2012/2/4 بتشكيل لجنة متعددة القطاعات لتولي الإشراف على الخطة التنفيذية لإعطاء التطعيمات المتعاقد عليها مع “مجمع كوفاكس بالتعاون” مع منظمة اليونيسيف والمفترض وصولها في نهاية الأسبوع.
وأضاف قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أنه يتابع عمل لجنة المشتريات الخاصة بشراء وتوريد باقي الكميات المطلوب توافرها من لقاح فايرس كوفيد 19 والتي ستقوم بدراسة العروض الموجودة خلال 48 ساعة وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التوريد.
وأكد قسم التحقيقات، أنه سيلاحق كل من أهمل أو قصّر في إنجاز العمل المطلوب.
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