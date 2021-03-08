فتح تحقيق في تأخر التعاقد في توريد لقاح كورونا إلى ليبيا

أجرى وأعلن المكتب، أنه قام باستدعاء وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض،الاستماع لإفاداتهم بالخصوص.

وأوضح مكتب النائب العام، أنه يتابع قرار رئيس المجلس الرائسي رقم 94 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2012/2/4 بتشكيل لجنة متعددة القطاعات لتولي الإشراف على الخطة التنفيذية لإعطاء التطعيمات المتعاقد عليها مع “مجمع كوفاكس بالتعاون” مع منظمة اليونيسيف والمفترض وصولها في نهاية الأسبوع.

وأضاف قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أنه يتابع عمل لجنة المشتريات الخاصة بشراء وتوريد باقي الكميات المطلوب توافرها من لقاح فايرس كوفيد 19 والتي ستقوم بدراسة العروض الموجودة خلال 48 ساعة وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التوريد.

وأكد قسم التحقيقات، أنه سيلاحق كل من أهمل أو قصّر في إنجاز العمل المطلوب.

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