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جلسة تاريخية.. لتحديد مصير الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

تحد حقيقي ينتظر مجلس النواب اليوم من خلال هذه الجلسة التاريخية، فهل سينجح في تخطي الاختبار وإعطاء الضوء الأخضر للحكومة الجديدة كي تباشر مهامها، أم سنحل في دوامة جديدة شبيهة بالتي عشناها داخل قبة البرلمان مع الحكومة السابقة قبل أكثر من خمس سنوات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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