جلسة تاريخية.. لتحديد مصير الحكومة الجديدة

تحد حقيقي ينتظر مجلس النواب اليوم من خلال هذه الجلسة التاريخية، فهل سينجح في تخطي الاختبار وإعطاء الضوء الأخضر للحكومة الجديدة كي تباشر مهامها، أم سنحل في دوامة جديدة شبيهة بالتي عشناها داخل قبة البرلمان مع الحكومة السابقة قبل أكثر من خمس سنوات.
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قناة ليبيا
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