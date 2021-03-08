توزيع حوافظ مرتبات 5 أشهر لفروع حرس المنشآت بالمنطقة الوسطى والشرقية

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية عن توزيع حوافظ مرتبات خمسة أشهر لفروع الجهاز بالمنطقة الوسطى والشرقية إلى المندوب المالي للمنطقة الشرقية بلقاسم امبيوة وذلك لتوزيعها على المصارف تمهيدا لتحويلها إلى حسابات مستحقيها.

وقال جهاز حرس المنشآت النفطية عبر صفحته على «فيسبوك» إن تسليم حوافظ مرتبات شهور «يناير وفبراير ومارس وأبريل ويوليو لسنة 2020» جرت ظهر اليوم الاثنين، بمقر الإدارة المالية للجهاز بناء على تعليمات رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب التي تقضي «بضرورة الإسراع في صرف المرتبات المستحقة لكل منتسبي الجهاز وضمان حقوقهم المالية وفق القوانين واللوائح الرسمية».

وأوضحت الجهاز أن عملية توزيع حوافظ المرتبات جرت بإشراف كل من مدير الإدارة المالية للجهاز خالد الأجنف، ومدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز، طه غرودة، منوها إلى أن مرتبات الفرع الجنوبي (أوباري – فزان) من شهر مايو إلى غاية شهر ديسمبر 2020 سيجري توزيعها على المندوبين صباح غد الثلاثاء.

كما نوه الجهاز إلى أن مرتبات فرع الجهاز بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية (أوباري – فزان) للأشهر «أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019» ستوزع يوم الأحد القادم الموافق 14 مارس الجاري، وكذلك الأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل 2020 لفروع المنطقة الجنوبية ستوزيع صباح يوم الأحد القادم الموافق 14 مارس.

وأشاد جهاز حرس المنشآت النفطية بجهود كل من ساهم في العمل على صرف مرتبات أعضاء الجهاز سواء العاملين فيه أو بالجهات الرسمية ذات العلاقة.

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