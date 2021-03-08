هل تنجح حكومة “الدبيبة” في حلّ أزمات المواطنين في ليبيا؟

أعرب أحد سكّان مدينة سرت “محمد صالح”، عن أمله أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حكومة تلتفت إلى المعاناة الإنسانية في مدينته.

وأوضح محمد صالح (40 عاما)، في حديثه لوكالة “رويترز”، بينما كان جالسا في مقهى بالمدينة “لا توجد بنزينة، لا يوجد غاز، لا توجد سيولة”.

وأشار المواطن من مدينة سرت، إلى أن القنابل توقفت منذ توقف القتال بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني، العام الماضي إلى الغرب من سرت مباشرة.

وأضاف محمد صالح “من ناحية الأوضاع الأمنية الحمد لله، نتمنى من الحكومة الجديدة أن تلتفت لفتة إنسانية للمدينة، نتمنى يعطوهم الثقة لعل وعسى”.

وترقّب الليبيون جلسة البرلمان في سرت، التي وصفتها البعثة الأممية في ليبيا بـ”الجلسة التاريخية”، آملين أن تكون هذه الجلسة بداية جديدة لليبيا، وبدء صفحة جديدة للبناء والعمل والاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين.

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