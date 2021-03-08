لجنة 5+5 تجتمع مع «البعثة الأممية» والمراقبين الدوليين ببنغازي

اجتمعت لجنة المراقبين الدوليين، واللجنة الخاصة بتنسيق المسار العسكري، مع أعضاء لجنة 5+5، عقب وصولهم إلى مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة ترتيبات بدء عمل المراقبين الدوليين، واستكمال ما تبقى من نقاط بشأن آليات العمل الميداني.

وبحسب تصريح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، فقد تضمن الاجتماع إتمام فتح الطريق الساحلي، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام وإعادة تمركز القوات العسكرية واستلام القوة الأمنية لعملها.

وتناول الاجتماع، أيضا عدة نقاط فيما يخص إجلاء المرتزقة، واستكمال مقررات جنيف التي تم التوقيع عليها.