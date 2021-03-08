الفارسي : نظام الكوتة مثالي لوصول المراة الى دوائر صنع القرار

يتزامن اليوم العالمي للمرأة هذا العام مع جدل حول مشاركة المرأة في حكومة الوحدة الوطنية وفق التشكيلة الوزارية المعروضة على مجلس النواب للحصول على الثقة ، وهي مشاركة لاتتعدى 10 % في حكومة حك تشكيلها وفق محاصصة مناطقية ، وهو احدث انتقاد نسائيا للتشكيلة ووصفها بانها لم تنصف حصة المرأة في الوظائف العليا

ويفتح هذا الموقف باب النقاش عن المشاركة السياسية والحكومية النسائية في ليبيا في يوم عالمي يهدف الى التذكير بدور المرأة

وترى الحقوقية الدكتورة رابحة الفارسي نائب رئيس حركة المستقبل السياسية في هذا اللقاء الذي تجريه معها بوابة افريقيا الاخبارية بالمناسبة ، أن بناء الدولة لا يمكن أن يكون صحيحًا مالم تكون المراة شريك وشريك فاعل فيه .

هل تعتبرين ان نظام “الكوتا” خيار مثالي لوصول المرأة إلى دوائر صنع القرار؟

انا اؤمن بالمشاركة الكاملة واعتبر الكوتة تحجيم لحقى الذى أقره لى المشرع الليبى الذى خاطب المراة والرجل سواء ، اما كون نظام الكوتة مثالي لوصول المراة الى دوائر صنع القرار اعتقد او أرى بما انه جاء ملزما وضمن لمخرجات حوار جنيف فهو مثالى الى حد ما يمكننا ضمان المشاركة من خلال تفعيلة بهذه النسبة

ما هي المعوقات التي تقف في وجه مشاركة المرأة في الحياة السياسية الليبية اليوم ؟

المعوقات التى تقف دون مشاركة المراة عديدة على رأسها ثقافة المجتمع المهيمنة او السائدة التي تعطى للرجل الأولوية والأحقية فى كل شىء ، التحدى أو العائق الثاني الذي إستنتجناه بناء على دراسة أجريناها حول المشاركة السياسية للمرأة كان هو العائق الأمنى وخاصة فى مرحلة سابقة فترة وجود الجماعات الارهابية ذات الأيديولوجيات المتطرفة التى تقر بعدم خروج المراة لساحة العمل

ما أهم الأهداف التي تتطلع إليها المرأة من المشاركة السياسية في ليبيا؟



اهم الأهداف التي تتطلع لها المرأة بالمشاركة فى السياسة هى تأكيد على ضرورة واهمية المشاركة ولكون المرأة عنصر مهم وتمثل نصف المجتمع بل كل المجتمع وأن بناء الدولة لا يمكن أن يكون صحيحًا مالم تكون المراة شريك وشريك فاعل فيه

هل ثمة قناعة ورغبة حقيقة للسماح للمرأة الليبية بممارسة السياسية والمشاركة فيها أم أن ما حدث في جنيف لن يتكرر ؟

بالنسبة للرغبة الحقيقية للسماح بمشاركة المراة اعتقد لو ما كان شيء إلزاميا وتم توقيع المترشحين والذين تم انتخابهم لما كان يؤخذ بعين الاعتبار كما رأينا

حيث جاءت مثلما ذكرت نقطه من جملة النقاط التى تضمنتها مخرجات حوار جنيف ولهذا الى حد ما تم الالتزام بها ، وهذا استحقاق يجعلنا نحن كقيادات نسائية طامحة فى المشاركة فى مراكز صنع القرار نعمل على تنظيم أنفسنا والاصطفاف مع بعضنا البعض وتقديم واقتراح المرأة النموذج والتى تمثلنا أحسن تمثيل وتكن القدوة للجميع

وفي الختام اود. ان انقل عني ونيابة عن ثلة من النخب والقيادات النسائية واللاتى التقينا واجتمعنا أكثر من لقاء أكدنا جميعًا أن الهدف الأول هو النهوض بالوطن من خلال دعم حكومة الوحدة الوطنية والتى نأمل منها جمع شتات بلادنا الحبيبة.