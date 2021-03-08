جلسة مكتملة النصاب في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة

سرت 08 مارس 2021 (وال)- انطلقت جلسة مجلس النواب الليبي ظهر اليوم الإثنين في مدينة سرت، بعدما استوفت النصاب القانوني بحضور 140 نائبًا من إجمالي 170.

وذلك لعقد الجلسة التي ينتظر أن تناقش منح الثقة للمجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، وذلك بعد توافد وصول النواب علي دفعات أمس واليوم إلى مطار القرضابية بالمدينة، قادمين من المنطقتين الشرقية والغربية.

وتم خلال الجلسة اليوم بقيادة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور حميد حومة، التطرق إلى “اعتماد” مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وخريطة الطريق التي توافق عليها أعضائه، ومنها إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، وإدراجها في الإعلان الدستوري.

وقد رفع النائب الأول فوزي النويري، جلسة النواب إلى يوم غد الثلاثاء، بحضور رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة للاستماع إلى برنامج حكومته والتصويت على منح الثقة للحكومة لمباشرة عمله. (وال- سرت) ر ت

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