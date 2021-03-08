«الدرسي»: المحاصصة مبدأ نشأت عليه ليبيا وتتبناه الأمم المتحدة

قال عضو مجلس نواب إبراهيم الدرسي، إن مبدأ المحاصصة وتوزيع المناصب وفقًا للأقاليم هو مبدأ نشأت عليه ليبيا وتتبناه الأمم المتحدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال كلمته بمجلس النواب في سرت اليوم الإثنين، أن الوزارات التي تقودها برقة ليست وزارات سيادية كوزارة الثروة الحيوانية والزراعية وإن هذا “تدويس”.

وقرر مجلس النواب، المنعقد في مدينة سرت، اليوم الإثنين، إرجاء جلسة اليوم إلى غدٍ الثلاثاء، لاستدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لحضورها ومناقشته في قائمة الحكومة المرشحة لنيل الثقة.

كما طالب مجلس النواب، اللجنة التشريعية، بتقديم مقترح تضمين مخرجات تونس لمناقشتها قبل جلسة منح الثقة.وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور احميد حومة و 132 نائباً وذلك لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن مسار تشكيلة الحكومة تضمن جهودا مضنية ولم يكن هينا أو سهلا، وأن الأزمة اليوم هي أزمة ثقة ومشاركة وتشكيل الحكومة تطلب منا الواقعية والاستيعاب، و كان لا بد من مراعاة التوازن المعقول الذي يخرج البلاد من أزمتها وينقلها إلى بر الأمان.

أضاف “الدبيبة” في كلمة متلفزة قبل جلسة منح الثقة في سرت اليوم الإثنين: “الحكومة بشكلها الحالي كانت نتاج مخرجات الحوار السياسي الذي نص على عدم استثناء أحد وأيضا لكي تحصل على الثقة، وأناشد النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس وأن يغلبوا مصلحة الوطن وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة”.

وتابع “الدبيبة”: ” الحكومة الجديدة ستعمل كجيش من الخدم وتعالج أزمة الكهرباء وتنهي أزمة الطوابير أمام المصارف ومنح الليبيين علاج كورونا بما يليق بكرامتهم، والطريق أمامنا ليس مفروشاً أمامنا بالورود ونعلم الاختلاف بين فبراير وسبتمبر والكرامة ورافضيها وليس هذا من صنيعي”.

وناشد الدبيبة في ختام كلمته أعضاء النواب بعدم ترحيل منح الثقة عن جلسة اليوم الاثنين وحرمان الشعب من الوصول إلى الانتخابات وفق مقترحات جنيف.