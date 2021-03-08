«باشاغا»: إذا تقدمت في الإنتخابات القادمة سيكون لتولي منصب رئيس الدولة

أكد وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، نيته الترشح للانتخابات المقبلة بشرط أن يكون رئيس للجمهورية وليس رئيسًا للوزراء.

وقال «باشاغا» في جلسة حوارية عبر برنامج «Clubhouse»، رصدته «الساعة 24»، ردًا على سؤال حول إمكانية ترشحه في الانتخابات إذا تمت نهاية العام الحالي؛ “بالتأكيد إذا كان هناك فرصة سوف أتقدم”، وفقًا لقوله

وأضاف أنه ” على الرغم من أنه كثيرُا ما أدعى من قلبي أن لا أتقدم” مردفًا أنني إذا تقدمت في الإنتخابات سيكون لتولي منصب رئيس الدولة وليس رئيس الوزراء”. موضحًا أن “عمل رئيس الوزراء صعب ومرهق ويحتاج إلى الشباب”، بحسب تعبيره.