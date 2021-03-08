ليبيا الان

«باشاغا»: إذا تقدمت في الإنتخابات القادمة سيكون لتولي منصب رئيس الدولة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، نيته الترشح للانتخابات المقبلة بشرط أن يكون رئيس للجمهورية وليس رئيسًا للوزراء.

وقال «باشاغا» في جلسة حوارية عبر برنامج «Clubhouse»، رصدته «الساعة 24»، ردًا على سؤال حول إمكانية ترشحه في الانتخابات إذا تمت نهاية العام الحالي؛ “بالتأكيد إذا كان هناك فرصة سوف أتقدم”، وفقًا لقوله

وأضاف أنه ” على الرغم من أنه كثيرُا ما أدعى من قلبي أن لا أتقدم” مردفًا أنني إذا تقدمت في الإنتخابات سيكون لتولي منصب رئيس الدولة وليس رئيس الوزراء”. موضحًا أن “عمل رئيس الوزراء صعب ومرهق ويحتاج إلى الشباب”، بحسب تعبيره.

الوسوم

الإنتخابات باشاغا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • توا اصبحت رئاسة الوزراء مرهقه وتريد شباب بعدما طاحن اقدامك وانت تجري جاي وغادي تطلب دعم من القاصي والداني فطلبت دعم من الامريكان وطلب من الروس وطلب من الفرنسيين وطلبت من الطليان وطلبت من المصريين قالها قبلك القطه عندما شاف قطعة لحم معلقه علي ارتفاع لا يستطيع الوصول فقال اوف افيه بنتها معفنه وما قولك رئاسة الوزراء مرهقه وتريد شباب ماهي الا كما قالها ذاك القط فالليبيين لن نتخبوا ارهابي علي رأس عصابه ارهابيه ولصوص وقطاع طرق او ما تسمونه مليشيات ثوار

    رد