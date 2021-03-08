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القبض على “الليبي” في إيطاليا بسبب عدة “هجمات”

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت مصادر، القبض على الليبي الجنسية حسام مفتاح  الملقب “بالليبي”، في إيطاليا، لكونه الرجل المسؤول عن عدة هجمات.

وأوقفت الشرطة الإيطالية، حسام مفتاح من مواليد ليبيا عام 1991 ، والمعروف لدى الشرطة لأنه كان مسؤولاً في الآونة الأخيرة عن عدة إصابات شخصية.

وأوضحت المصادر، أن الليبي حسام مفتاح، قاوم الشرطة في لحظات القبض عليه، وحمل أسلحة بشكل غير قانوني.

وتفاقمت أزمة “الليبي”، بسبب استخدامه السكين، على  المواطنين المارة بالقرب من باسانو، بمحطة سكة حديد ديل غرابا.

وفي صباح يوم أمس الأثنين، انطلق رجال الأمن الإيطالي، إلى المبنى المهجور في لارجو باروليني ، للتحقق من وجود أو عدم وجود أشخاص بلا مأوى.

وحدّد رجال الأمن الإيطالي، مكان “حسام مفتاح” وعند الاقتراب منه بدأ في التململ دون سبب، وتحديدا عندما طُلب منه تقديم المستندات، وسحب سكينًا بشكل سريع من جيوبه، ففتحها على الفور وعرضها على رجال الأمن، مطالبا إياهم المغادرة، وبعد استطاع الهرب منهم.

وبعد ملاحقات، تمكن رجال الأمن، القبض عليه، وبعدها تم نقله لسجن فيتشنزا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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