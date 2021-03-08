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إقامة برنامج تعريفي لمشروع “فسيلة” الزراعي في طبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

عقدت بلدية طبرق الإثنين بالمركز الثقافي برنامجًا تعريفيًا لمشروع “فسيلة” المعني بالزراعة الحديثة وأهميتها، وذلك ضمن إطار دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في البلدية.

وعقد البرنامج تحت إشراف إدارة الموارد البشرية، وبالشراكة مع مركز “اتش دي ميديا”، حيث تناول وكيل ديوان البلدية ومديرة إدارة الموارد البشرية التعريف بالمشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في التنمية المحلية الاقتصادية ودعم المجلس البلدي لهذه المشاريع.

وتوجه القائمين على مشروع فسيلة خلال البرنامج بالشرح التوضيحي والعملي للمشروع وأهميته المستقبلية، في حضور جمع من مختلف فئات المجتمع.

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المشروعات الصغرى طبرق ليبيا

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اخبار ليبيا 24

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