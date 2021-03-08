رحلة جوية نسائية لـ«الخطوط الأفريقية» بمناسبة يوم المرأة العالمي

نفذت شركة الخطوط الجوية الأفريقية في ليبيا، اليوم الاثنين، رحلة نسائية بكامل أطقمها الجوية والفنية تولت فيها الكابتن طيار ليلى الجرنازي قيادة الطائرة بمساعدة الكابتن طيار كلثوم البوسيفي، وتحت إشراف ومتابعة فنية من قبل العناصر النسائية بالترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية، إضافة إلى طاقم نسائي من المضيفات العاملات بالشركة.

وجاءت هذه الرحلة «احتفاءًا باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وتحت شعار: نساؤنا نوارس الجو، وإبرازاً للدور الهام الذي تؤديه المرأة في تسيير أعمال قطاع الطيران في ليبيا»، وفق بيان أصدرته الشركة اليوم.

وقال بيان الشركة: «هذا ونحن نحيي اليوم العالمي للمرأة أسوة بكل أقطار العالم، نؤمن إيمانا قاطعاً بأن الدين الإسلامي قد كرّم المرأة تكريماً مميزاً لا مثيل له».

وختم: «تفتخر الخطوط الأفريقية بتواجد هذه الكوكبة النسائية ضمن كوادرها اللواتي هُن فخر للوطن ونتقدم بالشكر لكل امراءة تناضل وتكد وتسعى لإثبات وجودها بما يرضي الله ومجتمعها».

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