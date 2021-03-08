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الدرسي يعلن رفضه لحكومة الوحدة الوطنية بهذا الشكل 

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 

أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي اليوم الإثنين رفضه لحكومة الوحدة الوطنية بهذا الشكل لعدم وجود عدالة في توزيع الحقائب الوزارية. 

وقال الدرسي خلال جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية :”برقة لم تتحصل على وزارة الداخلية ولا وزارة المالية ولا الاقتصاد ولا التعليم العالي، ولا الدفاع ولا العدل و75% من البترول يخرج من تحت أقدامنا”. 

وتابع عضو مجلس النواب:”وبعد كل ذلك تأتي وتمنحني وزارة الثروة الحيوانية أو وزارة الزراعة وتقول لي إن ليبيا واحدة، للأسف بهذا الشكل ليست واحدة بل هي المغالبة”. 

وأكد الدرسي أن المحاصصة في ليبيا موجودة وهذه المحاصصة يرعاها المجتمع الدولي بالاتفاق، مطالبًا تحقيق العدالة في توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة. 

وطالب عضو مجلس النواب رئيس الحكومة المنتخبة عبدالحميد الدبيبة الابتعاد عن مبدأ المغالبة، مشيرًا إلى أن الدولة الليبية لم تنجح بسبب مبدأ المغالبة. 

وأوضح الدرسي أنه دائمًا يطالب بحقوق الأمازيغ والطوارق والتبو بحقوق الجميع إذا أردنا أن نعيش في هذه الدولة بإعطاء كل مكون حقه وفق القانون. 

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  • حتى الخارجية المحسوبة على برقة حصلت عليها واحدة من اتباع بلحاج اى المعادى لبرقة والجيش الوطنى وعميل الاتراك والمفروض ان وزارتى الخارعجية والدفاع من نصيب برقة ويجب موافقة نواب برقة على الوزيرين وكذلك اى وزير من حصة اى اقليم يجب ان ينال موافقة نواب الاقليم حتى لانرى هذه المهزلة فوزراء طرابلس يجب ان ينالوا ثقة نواب طرابلس وتواب الجنوب كذلك ومن يعترضوا عليه بستبعد من الخكومة وتنال الخكومة الثقة وبعد ذلك يتم تعيين الوزرات الشاغرة بالتفاوض مع نواب كل اقليم ثم يطرح لنيل الثقة بالمجلس وبناء عليه يجب على نواب برقة التقدم بطلب رسمى لرئيس الحطومة لرفض وزيرة الخارجية والمطالبة بالتشاور معهم لتعيين وزير الدفاع التابع لحصة برقة

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