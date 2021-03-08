النائب بوحسن: تشكيلة الدبيبة فيها ظلم وتهميش لن نرضى عليها 

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قال النائب منعم بوحسن اليوم الإثنين إن التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة عبالحميد الدبيبة فيها ظلم وتهميش وبالتأكيد لن نرضى عليها.

وأضاف بوحسن خلال جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في سرت أن هناك أسماء جدلية في حكومة الدبيبة وأخرى لها تاريخ في الفساد.

وتابع عضو مجلس النواب لن أوافق على حكومة لا يوجد فيها توزيع عادل ومبدأ تكافؤ الفرص وأن تأخذ كل الأقاليم فرصها بالكامل، نافيًا ادعاء الدبيبة بأنه جلس مع الكل بخصوص تشكيل الحكومة.

ويضيف بوحسن :“أتمنى من رئيس الحكومة المنتخبة أن يراجع نفسه في الوزارات التي تحصلت عليها برقة فقد ظلمت وهمشت كل الوزارات الخدمية والسيادية انتزعت من إقليم برقة”.