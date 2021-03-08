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النائب بوحسن: تشكيلة الدبيبة فيها ظلم وتهميش لن نرضى عليها 

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال النائب منعم بوحسن اليوم الإثنين إن التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة عبالحميد الدبيبة فيها ظلم وتهميش وبالتأكيد لن نرضى عليها. 

وأضاف بوحسن خلال جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في سرت أن هناك أسماء جدلية في حكومة الدبيبة وأخرى لها تاريخ في الفساد. 

وتابع عضو مجلس النواب لن أوافق على حكومة لا يوجد فيها توزيع عادل ومبدأ تكافؤ الفرص وأن تأخذ كل الأقاليم فرصها بالكامل، نافيًا ادعاء الدبيبة بأنه جلس مع الكل بخصوص تشكيل الحكومة. 

ويضيف بوحسن :“أتمنى من رئيس الحكومة المنتخبة أن يراجع نفسه في الوزارات التي تحصلت عليها برقة فقد ظلمت وهمشت كل الوزارات الخدمية والسيادية انتزعت من إقليم برقة”. 

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  • من حق اربعون نائب من برقة وغيرها الاعتراض على تعيين وزيرة خارجية محسوبة على برقة ومعادية لها فيجب ان ينال اى وزير عن برقة ثقة نواب برقة اولا ووزيرى الدفاع والخارجية من نصيب برقة والداخلية فزان ايضا يجب ان ينال ثقة تواب فزان وكذلك وزراء طرابلس واى وزير مثير للجدل يستبعد ثم يعين بعد نيل الحكومة الثقة بدونه على ان يتم اللختيار بموافقة غاليية نواب الاقليم التابع له الوزير ثم ينال ثقة الاغلبية والا يصبح وزير دولة فقط

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  • تعمد دبيبه تقديمها في البدايه بدون اسماء مجرد تصور لما ستكون عليه واليوم باغت البرلمان بتشكيله سيئه حسب ما ورد منهم تعمد تآخير اطلاع البرلمان علي الاسماء حتي لا يكون هناك متسع من الوقت لتغيير التشكيله خطير دبيبه ابو دباديب لكن كلمتة كانت موزنه ومرتبه صح

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