«البيوضي»: السجال النيابي حاليا حول الحكومة ابتزاز سياسي يعزز الانقسام

قال الكاتب والناشط السياسي سليمان البيوضي، إن مشهد السجال السياسي في الأوضاع الطبيعية، يكون داخل قبة البرلمان هو أساس النقاش حول التشكيلة الحكومية، فالنواب من حقهم الدفاع عن مصالح ناخبيهم ودوائرهم” بحسب قوله.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لكن في الأوضاع التي تعيشها ليبيا فإن التعريف الوحيد لها في كل معاجم اللغة هو الابتزاز السياسي وتبعاته هو تعزيز الانقسام مهما كانت الشعارات المرفوعة، إن ما شهدناه اليوم هو استدعاء للماضي القريب”.

وتابع:” المشهد القائم في سرت لا يبتعد عن ما حدث في طبرق 2016 إلا ليقترب منه، فالنائب الأول حينها امحمد شعيب، يدعم منح الثقة و المستشار يرفضها لأسباب معلومة، أما اليوم فالدبيبة ينطبق عليه المثل الشعبي (خصيمي قاضي)، رغم دعم النائب الأول النويري لمبدأ منح الثقة”.

وأشار إلى أن من يضعون العصا في الدواليب ينطلقون من مبادئ مصلحية ونفعية وينسقون مع الأطراف المتأخرة في محاولة لتأزيم المشهد ودفعه نحو موجة من العنف السياسي، ليعاد تشكيل الخارطة السياسية وعقد صفقة جديدة تعيدهم للواجهة مهما كان الثمن والوجع المدفوع”.

واستطرد:” مزيد من الضغط الدولي قادم في الطريق، لكن صوت الناس هو الغالب فارفعوا أصواتكم عاليا بنداء الوحدة ورتلوا تراتيل السلام”.

وقرر مجلس النواب، المنعقد في مدينة سرت، اليوم الإثنين، إرجاء جلسة اليوم إلى غدٍ الثلاثاء، لاستدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لحضورها ومناقشته في قائمة الحكومة المرشحة لنيل الثقة.

كما طالب مجلس النواب، اللجنة التشريعية، بتقديم مقترح تضمين مخرجات تونس لمناقشتها قبل جلسة منح الثقة.وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور احميد حومة و 132 نائباً وذلك لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن مسار تشكيلة الحكومة تضمن جهودا مضنية ولم يكن هينا أو سهلا، وأن الأزمة اليوم هي أزمة ثقة ومشاركة وتشكيل الحكومة تطلب منا الواقعية والاستيعاب، و كان لا بد من مراعاة التوازن المعقول الذي يخرج البلاد من أزمتها وينقلها إلى بر الأمان.

أضاف “الدبيبة” في كلمة متلفزة قبل جلسة منح الثقة في سرت اليوم الإثنين: “الحكومة بشكلها الحالي كانت نتاج مخرجات الحوار السياسي الذي نص على عدم استثناء أحد وأيضا لكي تحصل على الثقة، وأناشد النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس وأن يغلبوا مصلحة الوطن وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة”.

وتابع “الدبيبة”: ” الحكومة الجديدة ستعمل كجيش من الخدم وتعالج أزمة الكهرباء وتنهي أزمة الطوابير أمام المصارف ومنح الليبيين علاج كورونا بما يليق بكرامتهم، والطريق أمامنا ليس مفروشاً أمامنا بالورود ونعلم الاختلاف بين فبراير وسبتمبر والكرامة ورافضيها وليس هذا من صنيعي”.

وناشد الدبيبة في ختام كلمته أعضاء النواب بعدم ترحيل منح الثقة عن جلسة اليوم الاثنين وحرمان الشعب من الوصول إلى الانتخابات وفق مقترحات جنيف.