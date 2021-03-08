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أبوبكر الغزالي: رئاسة مجلس النواب تصادر حق الأعضاء في التصويت على الحوار 

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم عضو مجلس النواب الليبي، أبوبكر الغزالي، رئاسة مجلس النواب بمصادرة حق أعضاء مجلس النواب في التصويت على الحوار تحت قبة البرلمان.

وقال «الغزالي»، في تصريح صحفي، رصدته «الساعة 24»، إنه لم يشارك في جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة، لأنه يرفض هذا المسار، مضيفًا أن “الأجندة ليست مستمدة من إرادة الشعب الليبي، بل من موائمة مصالح الطامعين وأجندة الإخوان”.

تجدر الإِشارة إلى أنه بدأت الإثنين في سرت أعمال جلسة مجلس النواب للتشاور والنقاش حول تشكيلة الحكومة الوحدة المقدمة من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، للنظر في منح الثقة لها، وعقدت الجلسة بنصاب قانوني في حضور 132 نائبا من أصل 170 عضوا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ياحمار شارك فى الحوار ومرر الحكومة افضل من بقاء السراح وعصابته ومهما كان هناك عيوب فى الخكومة فهو ارحم من بقاء ارخم واحد حكن ليبيا فاسد السراق وبعد تمرير الخكومة من حق البرلمان سحب الثقة من اى وزير المهم الان التخلص من كابوس السراج واخوانه المفلسين

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