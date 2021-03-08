برج الامل بمركز بنغازي الطبي يعلن الوصول للحد الاقصى

صرح المكتب الاعلامي بمركز بنغازي الطبي أن إدارة برج الأمل اهابت بمراكز العزل في مدينة بنغازي والمدن المجاورة بأن السعة السريرية للبرج وصلت لحدها الاقصى ، وإن قسم العناية الفائقة و قسم الإيواء بالبرج لم تعد نوجد به اسرة شاغر.

كما أهابت إدارة برج الامل ووفق المكتب الاعلامي بالمستشفيات خارج مدينة بنغازي بعدم تحويل الحالات لبرج الأمل بدون تنسيق مسبق ، لعدم وجود سعة سريرية للبرج و لعدم وجود أسرة شاغرة خاصة في العناية الفائقة ، مع وجود نقص في أجهزة التنفس الصناعي

وأكدت إدارة البرج إن تحويل الحالات بدون تنسيق مسبق يشكل خطرا على حياة المريض ، كما طالبت إدارة البرج من مراكز العزل داخل مدينة بنغازي و في المدن المجاورة تحمل مسؤولياتهم إتجاه المرضى و عدم تحويل الحالات بدون تنسيق ،