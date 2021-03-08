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برج الامل بمركز بنغازي الطبي يعلن الوصول للحد الاقصى

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

صرح المكتب الاعلامي بمركز بنغازي الطبي أن  إدارة برج الأمل اهابت بمراكز العزل في مدينة بنغازي والمدن المجاورة بأن السعة السريرية للبرج وصلت لحدها الاقصى  ، وإن قسم العناية الفائقة و قسم الإيواء بالبرج لم تعد نوجد به اسرة شاغر.

كما أهابت  إدارة برج الامل ووفق المكتب الاعلامي بالمستشفيات خارج مدينة بنغازي بعدم تحويل الحالات لبرج الأمل بدون تنسيق مسبق ، لعدم وجود سعة سريرية للبرج و لعدم وجود أسرة شاغرة خاصة في العناية الفائقة ، مع وجود نقص في أجهزة التنفس الصناعي

وأكدت إدارة البرج   إن تحويل الحالات بدون تنسيق مسبق يشكل خطرا على حياة المريض ، كما طالبت  إدارة البرج من مراكز العزل داخل مدينة بنغازي و في المدن المجاورة تحمل مسؤولياتهم إتجاه المرضى و عدم تحويل الحالات بدون تنسيق ، 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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