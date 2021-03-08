“معيتيق” في زيارة للمنطقة العسكرية طرابلس

زار نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” -الاثنين- مقر المنطقة العسكرية طرابلس و كان في استقباله آمر المنطقة اللواء “عبدالباسط مروان” وتفقد معيتيق خلال الجولة مرافق “المنطقة” بعد استكمال عملية الصيانة التي خضعت لها مؤخرا.

واطلع “النائب”خلال الزيارة على خطط تأمين حدود المنطقة العسكرية طرابلس و التدريبات التي يخضع لها منتسبيها، فيما استعرض المسؤولون في “المنطقة” المشاكل والصعوبات التي تواجههم في أداء المهام الموكلة لهم، فيما شدد “معيتيق” على أهمية المنطقة العسكرية لتأمين طرابلس وضواحيها والعمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

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