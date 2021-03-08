الخطوط الافريقية تحتفي بيوم المرأة عبر رحلة نوارس الجو

تحت شعار ” نسائنا نوارس الجو ” احتفت شركة الخطوط الجوية الافريقية باليوم العالمي للمرأة ، بتنفيذ رحلة نسائية بكامل أطقمها الجوية والفنية تولت فيها القبطان طيار ليلى الجرنازي قيادة الطائرة بمساعدة القبطان طيار كلثوم البوسيفي وتحت إشراف ومتابعة فنية من سيدات بالترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية ، إضافة إلى طاقم نسائي من المضيفات العاملات بالشركة.

وقدم بالمناسبة د. خليل المجعي مدير عام الشركة تهنئة لموظفات الشركة معبرا عن فخر واعتزاز الخطوط الجوية الأفريقية بالدور الذي تضطلع به الكوادر النسائية داخل الشركة واصفا هذا الدور بالمساهم في الرفع من مستوى الشركة وتعزيز مكانتها التنافسية،