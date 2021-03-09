آمال بوقعيقيص: خسارة فادحة ووجع للمرأة الليبية رغم ما اكتسبته من حقوق

قالت المحامية والناشطة السياسية، والمدعوة من طرف البعثة الأممية لحضور حوار تونس، آمال بوقعيقيص:” إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوجه وزير العدل المصري لتعيين المرأة في جهاز النيابة العامة ومجلس الدولة، بمناسبة يوم المرأة العالمي”

وأضافت “بوقعيقيص”، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” المرأة الليبية عندنا منذ 89 في النيابة والقضاء، واليوم انطلقت أول رحلة طيران على متن الأفريقية بطقم كامل من النساء في مقصورة القيادة وغرفة الضيافة”، على حد قولها.

وتابعت:” يبقى المشهد في ليبيا رغم هذا خسارة فادحة ووجع “، متسائلة:” إلى متى؟”.