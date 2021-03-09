معلقًا على جلسة سرت.. إسماعيل الشريف: لا مانع من استمرار النقاش أياما للوصول لحل يرضي الليبيين

أكد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب، أنه “لا مانع من استمرار النقاش أيامًا للوصول إلى حلول ترضي جميع الليبيين”.

وقال عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف، إنه “رغم أن عملية الاختلاف والتنوع في الرؤى والأفكار من طبيعة المجالس النيابية، إلا أنه يجب أن يكون الاختلاف إيجابيا للخروج من الأزمات التي طالت الفترة الماضية”، موضحًا أن “ما يعيشه النواب الآن في مدينة سرت أحد فصول إعلان القاهرة”.

تجدر الإشارة إلى أنه انطلقت الاثنين، في مدينة سرت الليبية، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بحضور 132 نائبًا.

وعبر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في كلمته بافتتاح الجلسة، عن أمله في أن يتجاوز النواب الليبيون العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات في ديسمبر القادم وتسليم السلطة إلى السلطة المنتخبة من قبل الشعب.

وأكد عقيلة صالح ضرورة تضمين الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري قبل التصويت على منح الثقة للحكومة، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى الارتقاء بالقرارات والمناقشات إلى مستوى الحدث الذي تعيشه ليبيا.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة وجه رسائل إلى مجلس النواب، قبل ساعات من جلسة منح الثقة، مناشدًا أعضاء مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة حتى تتمكن من مباشرة مهماها على الفور.

وأشار إلى أن ترحيل إجراءات منح الثقة لمرحلة أخرى سيؤدي إلى عرقلة المسار السياسي الذي أوصى به ملتقى جنيف ويؤدي إلى حرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقة ونزيهة.

وحذر من أن عدم منح مجلس النواب الثقة للحكومة، سيؤدي إلى تمديد عمر الأجسام الحالية، ما يصاحبها من انهيار اقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية وضياع سيادة الوطن.

وقال الدبيبة إن مسار تشكيل الحكومة لم يكن بالأمر الهين، بل كان أصعب من صعود الجبال الشاهقة، مليئًا بالتعثرات والحفر، مؤكدًا أن مسار تشكيل الحكومة تضمن جهودًا مضنية للوصول إلى الأفضل.

وأشار إلى أن عدد الوزارات والمحاصصة الجهوية التي راعاها في تشكيل الحكومة لم يكن من صنع يده، بل كان مفروضا عليه، من قبل آلية الحوار في ملتقى جنيف الذي أوصى بضرورة مراعاة التوازن المعقول وعدم استثناء أحد، مشيرًا إلى أنه الطريق الذي يخرج ليبيا من أزمتها إلى بر الأمان.