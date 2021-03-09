«المجلس الاستشاري»: نؤمن بنضال المرأة الليبية وكفاحها في سبيل حرية الوطن

قال مجلس الدولة الاستشاري، إنه يحيي المرأة في يومها العالمي؛ فإنه يستذكر نضال المرأة الليبية وكفاحها في سبيل حرية هذا الوطن المعطاء ورخائه، على حد تعبيره.

وأضاف المجلس الاستشاري، في بيان له:” لقد كتب التاريخ بأسطُر من نور جهادَ المرأة الليبية في ميادين الحياة سلما وحربا”.

وتابع:” نجدد التهنئة لشقائق الرجال، ونسأل -الله تعالى- الرحمةَ للشهيدات، والعودة للمفقودات والنازحات، والتوفيق والسداد للعاملات في بيوتهن وأماكنهن في سبيل رفعة الوطن ونهضته”.

وكانت المحامية والناشطة السياسية، والمدعوة من طرف البعثة الأممية لحضور حوار تونس، آمال بوقعيقيص قالت في وقت سابق:” إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوجه وزير العدل المصري لتعيين المرأة في جهاز النيابة العامة ومجلس الدولة، بمناسبة يوم المرأة العالمي”

وأضافت “بوقعيقيص”، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” المرأة الليبية عندنا منذ 89 في النيابة والقضاء، واليوم انطلقت أول رحلة طيران على متن الأفريقية بطقم كامل من النساء في مقصورة القيادة وغرفة الضيافة”، على حد قولها.

وتابعت:” يبقى المشهد في ليبيا رغم هذا خسارة فادحة ووجع “، متسائلة:” إلى متى؟”.