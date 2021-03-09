مزور عقود في “تاجوراء” نصب على شريكه بـ 200 ألف دينار

تمكن مركز شرطة تاجوراء من ضبط شخص قام بالنصب على أحد المواطنين في مبلغ مالي يقدر بـــ200 ألف دينار وذلك من أجل مشروع شراكة بينهما-حسب ما أوردته المنصة الإعلامية لـ”دخلية الوفاق”.

وجاء في منشور الوزارة أنه عند ضبط المتهم والاطلاع على عقود المشروع تبين بأنها مزورة، وبالتحقيق معه اعترف بأن العقود غير صحيحة، وكان على وشك أخذ مبلغ أخر يقدر بــــ 250 ألف دينار بالإضافة إلى المبلغ السابق.. فتم ضبط أقواله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.



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