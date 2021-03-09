“طرابلس” تفتتح فضاءها الترفيهي

شهد قلب العاصمة الليبية طرابلس -مساء الإثنين- مراسم “الافتتاح الرسمي” لـــــ”فضاء طرابلس الترفيهي الرياضي” بحضور وزير الحكم المحلي المكلف ورئيس الهيئة العامة للثقافة وعدد من المسئولين والمواطنين.

وأثنت بلدية طرابلس المركز في منشور لها على كل من بذل جهداً لتدشين هذا الفضاء الترفيهي ومن هذه الجهات الداعمة شركة ليبيانا للهاتف المحمول وشركة المدار الجديد وشركة الخدمات العامة طرابلس وشركة الأشغال العامة والشركة العامة للكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي.

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