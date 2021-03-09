الجمع الشهري لمنتسبي الدعم المركزي جنوب طرابلس

شهد فرع الإدارة العامة للدعم المركزي “جنوب طرابلس” مراسم الجمع الشهري للمنتسبين من العناصر الأمنية، ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين، بحضور رئيس الفرع.

وشدد رئيس الفرع -خلال كلمة له أثناء “الجمع”- على ضرورة التقيد بكافة (التعليمات المتعلقة بالضبط والربط والالتزام التام باحترام المواطن وتقديم العون والمساعدة له والتحلي بروح المسؤولية والاستعداد التام للمجاهرة بالأمن ودعم وإسناد مديرية أمن النواحي الأربع من أجل ضبط المخالفين للقانون وبث الطمأنينة والأمن بين المواطنين).

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