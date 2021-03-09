عبد القادر غوقه: جلسة سرت كرست لمبدأ «المحاصصة» ومعه سيستمر الصراع داخل ليبيا 

أكد عبدالقادر غوقة الدبلوماسي الليبي السابق، أن جلسة مجلس النواب بالأمس الإثنين وضعتنا أمام واقع جديد شديد الخطورة على مستقبل بلادنا.

وقال «غوقه»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه خلال جلسة الإثنين “تكرس مبدأ (المحاصصة), ومعه سيستمر الصراع داخل ليبيا بين كل مكوناتها ومناطقها وقبائلها”.

وأضاف أن القتال “سيتجدد في أي لحظة إذا ظن أي طرف أنه لم ينل (حصته).. كما أن مبدأ (المحاصصة) يكرس مبدأ آخر أخطر منه لأن مجلس النواب الذي أقرها.. جعل الوظيفة في الدولة ( غنيمة وكسب وجائزة يحصل عليها الموظف ) ولم تعد مهمة يؤديها مقابل أجر من مجتمعه”.

وتابع؛ “وكأننا قد أبحنا له أن يؤثر بسلطته من يشاء من قبيلته أو أبناء منطقته أو جيرانه”، مردفًا “ويمكن أن يستخدم سلطته في الاستحواذ على ما يريد”.

وأكمل؛ “وسيسجل التاريخ أن أول من بدأ هذه الكارثة هو (مجلس النواب) الذي قسم ليبيا إلى (أقاليم) دون سند من نص دستوري أو قانون أو حق”.

وختم «غوقه»، قائلًا؛ “وسجلوا تاريخ هذه الجلسة، فستكون (بداية الصراع) كما يريدون، لا (نهاية الصراع) كما نريد، ورغم ذلك نحافظ على شعارنا وأملنا ودعائنا عمار يا ليبيا”.