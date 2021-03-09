«الشريف»: يتحججون بأن الحكومة موسعة بينما «المؤقتة والوفاق» تضمان أكثر من 100 وزارة وهيئة

أكد رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات العربية محمد أبوراس الشريف، أن هناك خيبة أمل قبيل بعد أول جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك محاولة لعرقلة مرور التشكيلة الحكومية.

وقال الشريف في تصريحات صحفية: “بعد أول جلسات البرلمان بسرت، هناك خيبه أمل كبيرة لدى أغلب المتفائلين بحكومة وحدة وطنية لتوحيد مؤسسات الدولة”.

وأضاف “من خلال المناقشات وكلمات النواب، على ما يبدو أن هناك محاولة لعرقلة مرور التشكيلة الحكومية بحجة أن الحكومة موسعة ويجب تضييقها، مع العلم أن عدد الوزارات في المؤقتة والوفاق مجتمعين تجاوزت 100 وزارة وهيئة بينما الدبيبة عرض التشكيلة المتكونة من 27 وزارة فقط”.

وتابع “الصراع على أشده بين النواب لحصد بعض المكاسب الإضافية إذا تم الاتفاق على تمرير الحكومة في الجلسات المقبلة، وفشل النواب في تمرير الحكومة سيزيد الطين بله من ناحية تقديم الخدمات للمواطن حيث سيتم التوجه للجنة الحوار لإعطاء الثقة للحكومة، مما يعني جسم تنفيذي ثالت أو حكومة ثالثة ما يزيد التشظي والانقسام بين المؤسسات”.