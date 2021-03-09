النواب يستأنف اليوم جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة

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يستأنف اليوم الثلاثاء في سرت مجلس النواب الليبي جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعدما جرى تعليقها الإثنين لدعوة رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد الدبيبة للنقاش هو تشكيلته المقدمة إلى المجلس.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري الإثنين تعليق جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة واستئنافها اليوم ودعوة الدبيبة لحضورها في العاشرة من صباح اليوم.

ونجح مجلس النواب منذ سنوات في عقد جلسة رسمية كاملة النصاب، حضرها 132 نائبًا برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري وحميد حومة.

وأدلى النواب خلال الجلسة بآرائهم حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي قدّمها الدبيبة، حيث تباينت الآراء بين مشجع على منح الثقة، ومعترض على عدد الحقائب الوزارية التي وصلت إلى 27 حقيبة وزارية، بينما طالب أعضاء بضرورة بتضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري.