«السني»: لا أرى مصالحة وطنية حقيقية إلا بمشاركة فاعلة للمرأة الليبية

رأى مندوب فائز السراج لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، أنه لن تكون هناك أي مصالحة وطنية حقيقية في ليبيا، سوى بمشاركة فاعلة وقوية للمرأة.

وقال السني -الشهير بلقب حامل حقائب السراج- في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المرأة شريك الرجل في بناء الوطن”.

وأضاف “بعد مرور عشر سنوات من الصراع في ليبيا لا أرى مصالحة وطنية حقيقية إلا بمشاركة فاعلة وقوية للمرأة الليبية لصنع السلام… ولنا في التاريخ الإنساني عبرة”.

وصادف يوم أمس الاثنين، اليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.