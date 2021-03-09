الأرصاد تتوقع اعتدال في الحرارة شمالا وجنوبا مع احتمالية سقوط أمطار غربا

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ميلان درجات الحرارة للاعتدال على أغلب مناطق الشمال مع رياح نشطة هذا اليوم على أقصى مناطق الشمال والجنوب الشرقي.

وأفاد المركز، في نشرته اليوم الثلاثاء، أن السماء في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة، ستكون قليلة السحب وتتكاثر يوم الغد من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق وظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية.

والرياح، شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الخميس، بينما درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين (18- 23) مئوية على أغلب المناطق وتسجل انخفاضا يوم الخميس.

وأوضحت الأرصاد، أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، يشهد سحبا قليلة تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

أمّا الرياح، فستكون شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة بينما تكون هذا اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة على مناطق أقصى الساحل الشرقي، جالو والجغبوب وقد تصل سرعتها إلى (50) كم/ساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

بينما درجات الحرارة القصوى، تتراوح هذا اليوم ما بين (20 – 24) مئوية وتبقى مرتفعة هذا اليوم على (طبرق –جالو –الجغبوب )حيت تتراوح ما بين (28-35) مئوية وتسجل انخفاضا تدريجيا من بعد ظهر اليوم.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، تتكاثر السحب مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد على بعض المناطق يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

أمّا درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (31- 34) مئوية ولا تتجاوز (26) مئوية على غدامس، الحمادة وهون، وتسجل انخفاضا يوم الخميس على أغلب المناطق.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس في الكفرة- السرير- تازربو، صاف إلى قليل السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على السرير وتازربو وقد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.