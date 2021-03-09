أول المغادرين من «حكومة الدبيبة» عن المنطقة الشرقية.. فمن هم البدلاء؟

علمت صحيفة «الساعة 24» من مصدر مقرب من حكومة «الدبيبة» أن الاجتماع المغلق الذي دار أمس الإثنين، بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة كان الغرض منه، مناقشة طلب “عقيلة” بإجراء تعديل على وزراء المنطقة الشرقية واستبدالهم .

وأكدت المصادر ، أن «عقيلة» طلب من «الدبيبة» تغيير وزراء المنطقة الشرقية، وهم «نائب رئيس الحكومة صقر أبو جواري»، و«وزير الصحة خالد الجازوي»، و«وزيرة الخارجية لمياء أبو سدرة»، و «وزير التخطيط كامل الحاسي».

وأردفت المصادر، أن الأسماء التي اقترحها «عقيلة» كبدلاء عن وزراء المنطقة الشرقية، هم؛ «ملهم الدرسي» وزيرًا للصحة، و«علي القطراني» النائب السابق في المجلس الرئاسي لتولي منصب «نائب رئيس الحكومة».

وختمت المصادر موضحة، أنه بالنسبة لمنصب الخارجية تم اقتراح اسم « عميد جامعة بنغازي دكتور مرعي المغربي» و«الباحثة القانونية هالة الأطرش»، بعد رفض كلًا من المحامية والناشطة السياسية آمال بوقعيقيص، وعضو لجنة الحوار الليبي نعيمة جبريل، تولي الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أنه انطلقت أمس الاثنين، في مدينة سرت الليبية، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بحضور 132 نائبًا.

وعبر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في كلمته بافتتاح الجلسة، عن أمله في أن يتجاوز النواب الليبيون العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات في ديسمبر القادم وتسليم السلطة إلى السلطة المنتخبة من قبل الشعب.

وأكد عقيلة صالح ضرورة تضمين الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري قبل التصويت على منح الثقة للحكومة، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى الارتقاء بالقرارات والمناقشات إلى مستوى الحدث الذي تعيشه ليبيا.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة وجه رسائل إلى مجلس النواب، قبل ساعات من جلسة منح الثقة، مناشدًا أعضاء مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة حتى تتمكن من مباشرة مهماها على الفور.

وأشار إلى أن ترحيل إجراءات منح الثقة لمرحلة أخرى سيؤدي إلى عرقلة المسار السياسي الذي أوصى به ملتقى جنيف ويؤدي إلى حرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقة ونزيهة.

وحذر من أن عدم منح مجلس النواب الثقة للحكومة، سيؤدي إلى تمديد عمر الأجسام الحالية، ما يصاحبها من انهيار اقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية وضياع سيادة الوطن.

وقال الدبيبة إن مسار تشكيل الحكومة لم يكن بالأمر الهين، بل كان أصعب من صعود الجبال الشاهقة، مليئًا بالتعثرات والحفر، مؤكدًا أن مسار تشكيل الحكومة تضمن جهودًا مضنية للوصول إلى الأفضل.

وأشار إلى أن عدد الوزارات والمحاصصة الجهوية التي راعاها في تشكيل الحكومة لم يكن من صنع يده، بل كان مفروضا عليه، من قبل آلية الحوار في ملتقى جنيف الذي أوصى بضرورة مراعاة التوازن المعقول وعدم استثناء أحد، مشيرًا إلى أنه الطريق الذي يخرج ليبيا من أزمتها إلى بر الأمان.