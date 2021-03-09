سياله يبحث مع مبعوث الاتحاد الأوروبي مستجدات الحوار السياسي

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع مبعوث الإتحاد الأوروبي في ليبيا ومبعوث وزيرة الخارجية الإسبانية لشؤون حوار الثقافات رامون بليكوا والسفير الإسباني في ليبيا خافيير غارثيا لاراتشي ونائبه السيد خورخي ابيلا ليثيرنثو مستجدات مسار الحوار السياسي الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن مبعوث الاتحاد الأوروبي استعرض خلال لقائه سيالة بديوان وزارة الخارجية الخطوط العريضة لتصور لمشروع أوروبي للمصالحة على المستوي المحلي والوطني ويمكن أن يكون أساس في المستقبل لخارطة طريق بمساعدة الامم المتحدة وجهات دولية أخرى ترتكز على الربط بين التنمية والأمن ومنع نشوب النزاعات لتعزيز نظام ديمقراطي وشامل.

وتناول اللقاء مستجدات مسار الحوار السياسى الليبى والدور الذى يلعبه الإتحاد الأوروبى فى إرساء دعائم السلم والإستقرار فى ليبيا ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط .

وأعرب سعادة الأوروبي عن استمرار الدعم الأوروبى لليبيا واستعداد الإتحاد للمساعدة والتعاون مع الجانب الليبى فى تنظيم الإنتخابات المقبلة المزمع البدء فيها فى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل