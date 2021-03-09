أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء شمالا ورياح نشطة في الجنوب الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للاعتدال على غالبية مناطق الشمال اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تأثر أقصى مناطق الشمال والجنوب الشرقي برياح نشطة.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية، فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة، على مناطق أقصى الساحل الشرقى ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، وتبقى مرتفعة على طبرق وجالو والجغبوب حيث تتراوح بين 28 و35 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء تتكاثر بها السحب، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على بعض المناطق، يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

الطقس صافي إلى قليل السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على السرير وتازربو، قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية.

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