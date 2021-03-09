«الحاجي»: ما حدث في سرت «عهر نوابي»

وصف الناشط السياسي جمال الحاجي، جلسة مجلس النواب، التي تمت أمس في مدينة سرت من أجل بحث منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«العهر النوابي».

وقال الحاجي في سلسلة منشورات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» “العهر «النوابي» الذي مارسه «الرعاع» اليوم في سرت على الشعب الليبي؛ لا يعني إلا ثقتهم في أنه لا يوجد في ليبيا من رجال تربيهم”.

وأضاف “قالك حكومة «موسعه هلبه» وما عندنا منها إلا الثلث من الوزارات. لو فيه شعب حريص على حقوقه لرفع عنهم الليلة «أهلية المسئولية». دواكم «ستيفاني»، هذا شرف لا تستحقونه”.

وتابع “أفضل حاجة فيما أسموه اجتماع «نواب» اليوم في سرت دور أهلنا في سرت بما قدموه لمن لا يستحق من البعض ممن أسموهم «نواب»، هذا فصل «محو أمية»، مع احترامنا للأميين”.