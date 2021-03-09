صنع الله يبحث مع الأمم المتحدة الإنمائي فرص التعاون المستقبلية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا جيراردو نوتو ومن مكتب UNDP ريم بجاوي فرص التعاون المستقبلية بين المؤسسة وشركائها من الشركات الاجنبية مع برنامج الامم المتحدة الانمائي

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين المؤسسة وشركائها من الشركات الاجنبية مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP وتكرار التجربة الناجحة بين المؤسسة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وائتلاف ريبسول توتال، او ام في، اكوينور، حيث تم من خلال هذه الشراكة تنفيذ العديد من البرامج الناجحة شملت المناطق اوباري وعدد من بلديات الجبل الغربي وعدة مناطق اخرى، وتعتبر المؤسسة من خلال شريكها ائتلاف ريبسول هي الممول الاكبر لبرنامج الامم المتحدة في ليبيا خلال سنة 2017، وشملت التدخلات قطاع الصحة والمياه والطاقات المتجددة وصيانة المرافق التعليمية .

وثمن صنع الله جهود برنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا وأكد على ضرورة تكثيف التواصل مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط للتنسيق في هذا الجانب الإنساني الداعم للاستقرار داخل الدولة الليبية .