“القماطي”: دعّمنا المرأة حتى  وصلت لقيادة مؤسسات ومكاتب  تابعة لحزبنا

هنأ مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، ورئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير”، المرأة الليبية بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة..

وقال “القماطي” على حسابه بـ”تويتر”، “بمناسبة يوم المرأة العالمي نُحيّي المرأة، خاصّة المرأة الليبية التي فخرنا وعزّنا ورمز أصالتنا والشريك الأهم في المجتمع”.

وأضاف؛ “ونؤكد على دعمها لتأخذ مكانها القيادي في جميع المجالات”، مردفًا “بدأنا نطبق هذا فعليا داخل حزب التغيير حيث تقود المرأة مؤسسات ومكاتب وتتواجد بقوة في هيئة قيادة الحزب”.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار “تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان”، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.