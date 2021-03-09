«مكافحة الأمراض»: 1030 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1124 شخصا ووفاة 9 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 08 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (348).

واستلم المركز عدد (5333) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1366) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1730) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (463) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (123) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (33) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (178) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (348) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (8) عينات، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (122) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (94) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (96) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (173) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (27) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (27) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (156) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (86) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (4303) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1030) عينة موجبة لفيروس كورونا (741 جديدة + 289 مخالطة)، وبلغت نسبة الحالات الموجبة (19.3%).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 346 حالة جديدة

عدد 92 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 20 حالة جديدة

عدد 95 حالة مخالطة

3.نالوت

عدد 15 حالة جديدة

4.القره بوللي

عدد 13 حالة جديدة

5.السواني بن ادم

عدد 13 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 15 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 18 حالة جديدة

8.العربان

عدد 3 حالة جديدة

9.العامرية

عدد 3 حالة جديدة

10.الجميل

عدد 7 حالة جديدة

11.القواليش

عدد 2 حالة جديدة

12.الجفارة

عدد 4 حالة جديدة

13.قصر الأخيار

عدد 3 حالة جديدة

14.الماية

عدد 30 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 10 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

16.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

17.جنزور

عدد 109 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 10 حالة جديدة

19.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

20.ككلة

عدد 7 حالة جديدة

21.اسبيعة

عدد 5 حالة جديدة

22.قصر بن غشير

عدد 4 حالة جديدة

23.درج

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.زواره

عدد 1 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

25.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

26.العزيزية

عدد 3 حالة جديدة

27.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

28.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

29.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

30.غريان

عدد 24 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

31.الزاوية المركز

عدد 10 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

32.سبها

عدد 11 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

33.الشاطئ

عدد 6 حالة جديدة

34.الغريفة

عدد 3 حالة جديدة

35.البوانيس

عدد 3 حالة جديدة

36.سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

37.اجدابيا

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

38.ترهونة

عدد 14 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

39.الكفرة

عدد 5 حالة جديدة

40.الزنتان

عدد 37 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 1124 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 830 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في غريان

3.عدد 1 حالة في تازربو

4.عدد 11 حالة في اجدابيا

5.عدد 140 حالة في بني وليد

6.عدد 60 حالة في زواره

7.عدد 1 حالة في الكفرة

8.عدد 57 حالة في مصراته

9.عدد 9 حالات في الزاوية الغرب

10.عدد 12 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 9 ) حالة الوفاة

1.عدد 4 حالات في اجدابيا

2.عدد 1 حالة في بني وليد

3.عدد 1 حالة في نالوت

4.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

5.عدد 1 حالة في سبها

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 140688

2.الحالات النشطة : 10389

3.المتعافين : 128002

4.الٍوفيات : 2297