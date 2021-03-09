مكافحة الأمراض: جنزور تسجل 109 حالة إصابة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في ليبيا مبينا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا حيث سجلت 346 حالة جديدة و92 حالة مخالطة من إجمالي (1030) إصابة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في جنزور تسجيل 109 حالة جديدة وفي مدينة مصراته تسجيل 20 حالة جديدة و 95 حالة مخالطة وفي نالوت سجلت 15 حالة جديدة وفي القره بوللي والسواني بن ادم سجلت 13 حالة جديدة في كل منهما وجرى في زليتن تسجيل 15 حالة جديدة و3 حالات مخالطة وفي الخمس سجلت 18 حالة جديدة وفي العربان والعامرية سجلت 3 حالات جديدة لكل منهما وفي الجميل سجلت 7 حالات جديدة وفي القواليش سجلت حالتين جديدتين وفي الجفارة سجلت 4 حالات جديدة وفي قصر الأخيار سجلت 3 حالات جديدة وفي الماية سجلت 30 حالة جديدة وفي بني وليد سجلت 10 حالات جديدة و12 حالة مخالطة وفي تازربو سجلت حالة جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 10 حالات جديدة وفي الرجبان سجلت حالة جديدة وفي ككلة سجلت 7 حالات جديدة وفي اسبيعة سجلت 5 حالات جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 4 حالات جديدة وفي درج سجلت حالة جديدة وأخرى مخالطة وفي زواره سجلت حالة جديدة و20 حالة مخالطة وفي طبرق والعزيزية سجلت 3 حالات جديدة لكل منهما وفي العجيلات سجلت حالة جديدة وفي صرمان سجلت 6 حالات جديدة وفي المنشية الجميل سجلت حالتين جديدتين وفي غريان سجلت 24 حالة جديدة و9 حالات مخالطة وفي الزاوية المركز سجلت 10 حالات جديدة و5 حالات مخالطة وفي سبها سجلت 11 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي الشاطئ سجلت 6 حالات جديدة وفي الغريفة والبوانيس سجلت 3 حالات جديدة لكل منهما وفي سرت سجلت 4 حالات جديدة و10 حالات مخالطة وفي اجدابيا سجلت 5 حالات جديدة وحالة مخالطة وفي ترهونة سجلت 14 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي الكفرة سجلت 5 حالات جديدة وفي الزنتان سجلت 37 حالة مخالطة