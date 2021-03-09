ليبيا تسجل 1,030 إصابة جديدة بـ”كورونا” و9 وفيات

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض برصد 1030 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” أمس.

وتماثل 1,124 مصابًا للشفاء، بينما توفي تسعة آخرون، وذلك بحسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 5333 عينة، حيث تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1366 عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1730 عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 463 عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن 123 عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها 33 عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة 178 عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 348 عينة، بينما تسلم مختبر فرع المركز الوطني تازربو ثماني عينات.

وأرسلت إلى المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 122 عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 94 عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان 96 عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي 173 عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عشر عينات، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 27 عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت 27 عينة، مختبر مركز العزل زوارة 156 عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عينتان، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة تسع عينات، فيما أرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني ترهونة 86 عينة.

وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس 140,688 حالة، منها 10,389 نشطة، و128,000 متعافى، و2,297 متوفى، منذ بدء تفشي الجائحة في مارس العام الماضي.

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