جونسون وإردوغان يؤكدان أهمية خفض التوتر في ليبيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان «أهمية تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وخفض التوتر في هذا البلد».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين جونسون وإردوغان، تطرق إلى الملف الليبي، حسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء البريطانية، أمس الإثنين.



وتناول الجانبين المباحثات المرتقبة حول القضية القبرصية في إبريل المقبل برعاية الأمم المتحدة. وأشار جونسون إلى أن بلاده «لا تزال تدعم بقوة إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية القبرصية، على أساس الحل الفيدرالي في الجزيرة المقسمة بين القبارصة الأتراك والروم».

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من جانبها ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن إردوغان وجونسون بحثا هاتفيًا قضايا التجارة، والسياحة، والدفاع، والزراعة، ومكافحة «كورونا»، وخطوات تعزيز العلاقات وملفات إقليمية.

وشدد إردوغان على استمرار تركيا «في موقفها البناء ببحري شرق المتوسط وإيجة كما في قضية قبرص، وأنها تحافظ على موقفها الهادئ وتصميمها على مواصلة المحادثات الاستكشافية، رغم الإجراءات والخطابات الاستفزازية لليونان»، وفق قوله.

ووقعت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقًا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء ليبيا تقضي أهم بنوده على على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يومًا، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.

وكشفت الأمم المتحدة، مطلع ديسمبر الماضي، وجود 20 ألفًا من «القوات الأجنبية والمرتزقة» في ليبيا، وأشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.

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