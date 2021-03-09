المشري يطالب صالح بعدم انفراد مجلس النواب بقضية التعديل الدستوري

ليبيا- بعث رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رسالة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن ضرورة التوافق لإجراء تعديل دستوري.

الرسالة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها، تم فيها الترحيب بانعقاد جلسة مجلس النواب يوم الإثنين الـ8 من مارس الجاري، مع الأمنيات في أن تسهم في العودة لإنجاز الاستحقاقات القادمة بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري طبقًا للاتفاق السياسي.

وجاء في الرسالة: “وبالإشارة إلى ما جاء في جلستكم بشأن التصويت على تعديل دستوري يمس الاتفاق السياسي، فإننا نؤكد على مبدأ الشراكة المنصوص عليه في الاتفاق وعلى المادة الـ12 (تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق بعد إقراره واعتماده كاملا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ)”.

وأضافت المادة: “وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صياغة هذا التعديل، على أن يتم إقراره نهائيًا دون تعديل من مجلس النواب وفقًا للآلية الواردة في الإعلان الدستوري”.

وأشارت الرسالة إلى أنه وتفاديًا للطعون الدستورية التي قد تلحق التعديلات المنفردة المزمع إجراؤها من قبل مجلس النواب، فالأخير مدعو لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، فيما سيتعامل مجلس الدولة الاستشاري بإيجابية مع مشروع التعديل المقترح.

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