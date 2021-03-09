الصول: جلسة سرت فرصة يمكن استثمارها في التئام المجلس وتوحيد السلطة التنفيذية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن عدد النواب الحاضرين في جلسة البرلمان التي انعقدت أمس الإثنين بمدينة سرت فاق 145 نائبًا، وإن الذين لم يحضروا للجلسة منعتهم بعض الظروف.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن الجلسة ساهمت في ذوبان الجليد الذي استمر لفترة طويلة بين النواب وتضييق الهوة.

ورأى أن هذه الفرصة يمكن استثمارها في التئام المجلس بعد سنتين من الخلاف، وتوحيد السلطة التنفيذية بجدية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

الصول أشار إلى أن البرلمان بإمكانه باستحقاقاته الدستورية الدفع نحو استكمال المسار السياسي ودعم الاستقرار في ليبيا؛ خاصة فيما يتعلق بإصدار التشريعات، منها إصدار قانون الاستفتاء، وإن حال الأمر يمكنه إصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية