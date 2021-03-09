لجنة مكافحة «كورونا» بالواحات تعلن نقص المشغلات وتنصح بعدم استخدام التحليل السريع في التشخيص

نصحت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في الواحات بعدم استخدام التحليل السريع لأجسام المضادة في تشخيص حالات الإصابة بالفيروس.

وأوصحت باقتصار عمل تحاليل اختبار «PCR» على حالات الدخول لمراكز العزل، والحالات التي تحتاج العلاج في الخارج، لدواعي المصلحة العامة ونقص المشغلات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، كشفت اللجنة في بيانها رقم 86 عن خروج حالتين من مركز العزل الواحات بمستشفى جالو العام، بعد التأكد من شفائهما، ويتبقى حالتان في المركز، واحدة من جالو والأخرى من تازربو.

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