تقرير دولي: تراجع قيم شحن النفط الليبي قياسًا بباقي الدول

ليبيا- سلط تقرير إخباري أعدته شبكة “أس بي غلوبال بلاتس” الدولية المعنية بالبيانات الاقتصادية الضوء على تراجع قيم كلف شحن النفط الليبي لثبات الإنتاج.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد تراجع هذه القيم لناقلات أفراماكس وسويز ماكس التي تحمل شحناتها النفطية من ليبيا، ناقلًا عن أحد المستأجرين لها قوله أن التكاليف في المرافئ النفطية الليبية أرخص مما يمكن لوجود حالة من ثبات الإنتاج.

وتطرق التقرير للأضرار التي لحقت مؤخرًا بقطاع النفط الليبي بسبب إلغاء بعض المشترين صفقات تصديرية من عدة مرافئ نفطية بينها الزويتينة، لاكتشاف مستويات عالية من الزئبق شديدة السمية في الشحنات، ما قد يؤثر بالسلب على واقع المصافي التي تتولى عمليات التكرير ليتم حل الأمر لاحقًا.

وأضاف التقرير أن تكاليف الموانئ الليبية تترواح ما بين الـ12 ألف دولار والـ130 ألف دولار لشحن ناقلات أفراماكس مع بقاء قيم كلف مينائي الزاوية والزويتينة هي الأغلى.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية