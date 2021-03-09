بعد توقفها لـ 6 سنوات.. عودة الرحلات الجوية بين مصراتة وبنغازي

استقبل مطار مصراتة، صباح اليوم الثلاثاء، أول رحلة قادمة من مطار بنينا في بنغازي، بعد انقطاع للرحلات الجوية بين المدينتين دام أكثر من ست سنوات.

وسُيّرت آخر رحلة بين مطاري مصراتة وبنينا يوم 20 أبريل 2014؛ لتستأنف الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم، الرحلات بين المدينتيْن.

وقالت إدارة مطار مصراتة إن رحلة الخطوط الأفريقية قدِم على متنها 154 مسافرًا، فيما أقلعت من مطار مصراتة متجهة إلى الوجهة نفسها وعلى متنها 167 مسافرًا.

يُشار إلى أن ليبيا تشهد انفراجًا لافتًا على مستوى نشاط الرحلات الجوية الداخلية والخارجية.

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